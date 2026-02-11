Итальянки завоевали первое в истории Олимпиады золото в санях-двойках

Итальянские саночницы завоевали первое в истории Олимпиады золото в двойках

Олимпийскими чемпионками стали Андреа Фёттер и Марион Оберхофер

Марион Оберхофер и Андреа Фёттер (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Итальянки Андреа Фёттер и Марион Оберхофер завоевали золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях саней-двоек.

Их результат по сумме двух заездов составил 1 минуту 46,284 секунды.

Второе место заняли немки Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина (отставание 0,120 секунды). Бронза досталась австрийкам Селине Эгле и Ларе Кипп (+0,259).

Соревнования в двойках у женщин проводились впервые в истории Олимпийских игр.

Россияне в санном спорте на Играх выступали только в одиночном турнире. Дарья Олесик заняла 13-е место, Павел Репилов — 14-е.