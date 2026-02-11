Итальянки завоевали первое в истории Олимпиады золото в санях-двойках
Итальянки Андреа Фёттер и Марион Оберхофер завоевали золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях саней-двоек.
Их результат по сумме двух заездов составил 1 минуту 46,284 секунды.
Второе место заняли немки Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина (отставание 0,120 секунды). Бронза досталась австрийкам Селине Эгле и Ларе Кипп (+0,259).
Соревнования в двойках у женщин проводились впервые в истории Олимпийских игр.
Россияне в санном спорте на Играх выступали только в одиночном турнире. Дарья Олесик заняла 13-е место, Павел Репилов — 14-е.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8