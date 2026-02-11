 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3 x 3,95 2 2,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,6 x 6,3 2 1,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Итальянки завоевали первое в истории Олимпиады золото в санях-двойках

Итальянские саночницы завоевали первое в истории Олимпиады золото в двойках
Сюжет
Олимпиада-2026
Олимпийскими чемпионками стали Андреа Фёттер и Марион Оберхофер
Марион Оберхофер и Андреа Фёттер
Марион Оберхофер и Андреа Фёттер (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Итальянки Андреа Фёттер и Марион Оберхофер завоевали золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях саней-двоек.

Их результат по сумме двух заездов составил 1 минуту 46,284 секунды.

Второе место заняли немки Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина (отставание 0,120 секунды). Бронза досталась австрийкам Селине Эгле и Ларе Кипп (+0,259).

Соревнования в двойках у женщин проводились впервые в истории Олимпийских игр.

Россияне в санном спорте на Играх выступали только в одиночном турнире. Дарья Олесик заняла 13-е место, Павел Репилов — 14-е.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
санный спорт Олимпиада-2026
Материалы по теме
Хоккейный турнир стартовал с сенсации. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Китайская сноубордистка попала в больницу после падения на Олимпиаде
Спорт
Болгарская биатлонистка завоевала бронзу на Олимпиаде, победила Симон
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Гладков сообщил о повреждениях при повторном ударе ВСУ по Белгороду Политика, 22:16
Зеленский сказал, что не объявит дату выборов 24 февраля Политика, 22:09
Экс-тренер сборной России выступил против участия россиян на Олимпиаде Спорт, 22:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:58
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Путин поручил проработать связь ипотечной ставки с числом детей Общество, 21:52
Хоккейный турнир стартовал с сенсации. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:50
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Итальянки завоевали первое в истории Олимпиады золото в санях-двойках Спорт, 21:47
Медведев считает, что нужно пересмотреть все связи России Политика, 21:44
Огромный астероид пролетит над Землей 14 февраля Общество, 21:41
Хоккейный турнир на ОИ начался с сенсации после гола игрока «Спартака» Спорт, 21:27
Гуменник пропустил тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ Спорт, 21:23
Цзю призвал понять сменивших российское гражданство спортсменов
РАДИО
 Общество, 21:23
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России Технологии и медиа, 21:19