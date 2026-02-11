«Ростов» не доиграл матч с китайским клубом из-за драки футболистов
Товарищеский матч на сборах в ОАЭ между «Ростовом» и китайской командой «Чжэцзян» не был доигран из-за драки футболистов на поле.
Игра была остановлена в первом тайме при счете 0:0.
После принятия решения о завершении игры в телеграм-канале «Ростова» сообщили, что команда проведет тренировку.
Sport24 опубликовал видео с этой дракой, которая началась после фола нападающего «Ростова» Тимура Сулейманова.
«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.
В понедельник, 9 февраля, футболисты самарских «Крыльев Советов» и «КАМАЗА» из Набережных Челнов устроили драку в товарищеском матче на сборах в Турции. Встречу тогда тоже не доиграли.
