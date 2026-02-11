 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,26 x 7,1 2 10 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,35 x 3,15 2 3,25 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3 x 3,95 2 2,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

«Ростов» не доиграл матч с китайским клубом из-за драки футболистов

Игра в Абу-Даби была прервана в первом тайме при счете 0:0 после возникшего на поле конфликта
Фото: телеграм-канал ФК «Ростов»
Фото: телеграм-канал ФК «Ростов»

Товарищеский матч на сборах в ОАЭ между «Ростовом» и китайской командой «Чжэцзян» не был доигран из-за драки футболистов на поле.

Игра была остановлена в первом тайме при счете 0:0.

После принятия решения о завершении игры в телеграм-канале «Ростова» сообщили, что команда проведет тренировку.

Sport24 опубликовал видео с этой дракой, которая началась после фола нападающего «Ростова» Тимура Сулейманова.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

В понедельник, 9 февраля, футболисты самарских «Крыльев Советов» и «КАМАЗА» из Набережных Челнов устроили драку в товарищеском матче на сборах в Турции. Встречу тогда тоже не доиграли.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ростов
Материалы по теме
Экс-игрок «Спартака» ударом головой в лицо спровоцировал массовую драку
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Рейсы авиакомпании «Россия» на Кубу будут приостановлены с 24 февраля Общество, 20:49
Названа дата референдума по проекту новой Конституции Казахстана Политика, 20:32
Осужденная за мошенничество взяла второе золото. Что происходит на Играх Спорт, 20:30
Остров Эпштейна: история, кто туда приезжал и что там происходило База знаний, 20:25
Средства ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем Политика, 20:21
Суд оставил под стражей главу псковского «Яблока» Льва Шлосберга Общество, 20:16
Как вице-президент США продал оружие и военные услуги и Еревану, и Баку Политика, 20:15
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Казахстане не исключили проверку Сабурова по статье о наемничестве Политика, 20:13
Константин Богомолов покинул Школу-студию МХАТ. Что случилось Life, 20:09
Третьему украинскому участнику Олимпиады забраковали шлем за политику Спорт, 20:06
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
В Белгородской области жители остались без воды после удара ВСУ Политика, 19:59
Макрон фразой «нет пути назад» оценил возврат к дешевой энергии из России Политика, 19:56
Журова назвала закрытие границ для уехавших атлетов «юридически сложным» Спорт, 19:53