«Ростов» не доиграл матч с китайским клубом из-за драки футболистов

Игра в Абу-Даби была прервана в первом тайме при счете 0:0 после возникшего на поле конфликта

Фото: телеграм-канал ФК «Ростов»

Товарищеский матч на сборах в ОАЭ между «Ростовом» и китайской командой «Чжэцзян» не был доигран из-за драки футболистов на поле.

Игра была остановлена в первом тайме при счете 0:0.

После принятия решения о завершении игры в телеграм-канале «Ростова» сообщили, что команда проведет тренировку.

Sport24 опубликовал видео с этой дракой, которая началась после фола нападающего «Ростова» Тимура Сулейманова.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

В понедельник, 9 февраля, футболисты самарских «Крыльев Советов» и «КАМАЗА» из Набережных Челнов устроили драку в товарищеском матче на сборах в Турции. Встречу тогда тоже не доиграли.