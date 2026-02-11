 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,27 x 7,1 2 10 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,35 x 3,15 2 3,25 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3 x 3,95 2 2,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Мирра Андреева упустила матчбол и вылетела с «тысячника» в Дохе

Российская теннисистка проиграла канадке Виктории Мбоко
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар).

В третьем круге 18-летняя россиянка, пятая сеяная, проиграла канадке Виктории Мбоко, 13-й ракетке мира, со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

В третьем сете при счете 5:4 Андреева не подала на матч, в том числе не реализовав один матчбол.

Мбоко в 1/4 финала сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан) или Чжэн Циньвэнь (Китай).

Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде.

Турнир в Дохе завершится 14 февраля. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $4,08 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Мирра Андреева проиграла украинке и вылетела с Australian Open
Спорт
Сербский теннисист попал в больницу после матча Кубка Дэвиса
Спорт
Российскую теннисистку отстранили за попытку подкупа другого игрока
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Осужденная за мошенничество взяла второе золото. Что происходит на Играх Спорт, 19:14
ОПЕК сообщил о падении добычи нефти после сбоев в Казахстане и Венесуэле Политика, 19:10
Астро-круизы, туры по продуктовым и еще 5 трендов путешествий в 2026 году Стиль, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
В России установлен январский рекорд продаж новостроек Недвижимость, 18:53
В центре Петербурга дворник сорвался с крыши и повис на проводах Общество, 18:52
Режиссер, актер, муж Собчак: чем еще известен Константин Богомолов 18:51
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 18:50
«Реал» достиг соглашения с УЕФА по поводу Суперлиги «во благо футбола» Спорт, 18:47
Минкультуры освободило Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ Общество, 18:44
Роспотребнадзор сообщил о 96 заболевших норовирусом в школе Петербурга Общество, 18:34
Орбан заявил, что ЕС «фактически объявил войну» Венгрии Политика, 18:29
ЦБ рассказал, как можно вернуть деньги, поступившие от мошенников Инвестиции, 18:28
Свищев заявил, что у каждого сменившего гражданство атлета «своя история» Спорт, 18:28