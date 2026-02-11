Мирра Андреева упустила матчбол и вылетела с «тысячника» в Дохе
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар).
В третьем круге 18-летняя россиянка, пятая сеяная, проиграла канадке Виктории Мбоко, 13-й ракетке мира, со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).
В третьем сете при счете 5:4 Андреева не подала на матч, в том числе не реализовав один матчбол.
Мбоко в 1/4 финала сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан) или Чжэн Циньвэнь (Китай).
Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде.
Турнир в Дохе завершится 14 февраля. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $4,08 млн.
