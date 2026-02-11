«Краснодар» купил сделавшего покер в матче РПЛ уругвайца
Уругвайский нападающий Хуан Боселли перешел из «Пари НН» в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте краснодарского клуба РПЛ.
26-летний форвард подписал с «Краснодаром» контракт, который будет действителен до 30 июня 2028 года.
Боселли играл за «Пари НН» с сентября 2023 года, его контракт истекал летом. В этом сезоне он забил десять мячей в 20 матчах, в том числе семь раз отличился в РПЛ и является восьмым бомбардиром турнира.
В мае 2025 года Боселли забил четыре гола в матче с самарскими «Крыльями Советов», став первым уругвайцем с покером в РПЛ.
