«Краснодар» купил сделавшего покер в матче РПЛ уругвайца

Хуан Боселли перешел в «Краснодар» из «Пари НН», подписав контракт до 2028 года

Хуан Боселли (Фото: fckrasnodar.ru)

Уругвайский нападающий Хуан Боселли перешел из «Пари НН» в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте краснодарского клуба РПЛ.

26-летний форвард подписал с «Краснодаром» контракт, который будет действителен до 30 июня 2028 года.

Боселли играл за «Пари НН» с сентября 2023 года, его контракт истекал летом. В этом сезоне он забил десять мячей в 20 матчах, в том числе семь раз отличился в РПЛ и является восьмым бомбардиром турнира.

В мае 2025 года Боселли забил четыре гола в матче с самарскими «Крыльями Советов», став первым уругвайцем с покером в РПЛ.