 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,27 x 7 2 10 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,35 x 3,15 2 3,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3 x 3,95 2 2,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

«Краснодар» купил сделавшего покер в матче РПЛ уругвайца

«Краснодар» купил у «Пари НН» уругвайского форварда Хуана Боселли
Хуан Боселли перешел в «Краснодар» из «Пари НН», подписав контракт до 2028 года
Хуан&nbsp;Боселли
Хуан Боселли (Фото: fckrasnodar.ru)

Уругвайский нападающий Хуан Боселли перешел из «Пари НН» в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте краснодарского клуба РПЛ.

26-летний форвард подписал с «Краснодаром» контракт, который будет действителен до 30 июня 2028 года.

Боселли играл за «Пари НН» с сентября 2023 года, его контракт истекал летом. В этом сезоне он забил десять мячей в 20 матчах, в том числе семь раз отличился в РПЛ и является восьмым бомбардиром турнира.

В мае 2025 года Боселли забил четыре гола в матче с самарскими «Крыльями Советов», став первым уругвайцем с покером в РПЛ.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Краснодар ФК Пари Нижний Новгород
Материалы по теме
ЦСКА впервые стал обладателем Зимнего кубка РПЛ
Спорт
Футболист сборной Панамы перешел в клуб РПЛ
Спорт
Клуб РПЛ подписал контракт с алжирским полузащитником
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Болгарская биатлонистка завоевала бронзу на Олимпиаде, победила Симон Спорт, 17:43
Акции ПИК выросли на 3% после сообщения об оферте по выкупу бумаг Инвестиции, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Дума не поддержала запрос к Минцифры об основаниях блокировки Telegram Политика, 17:38
Президент Литвы предложил Европе «не царапать» ворота Кремля Политика, 17:32
Зеленский дал прогноз о сроках завершения конфликта на Украине Политика, 17:31
Калужскому заводу «Кристалл» одобрили бренд «Краш» для алкоголя Вино, 17:24
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В «Яндексе» рассказали, как ИИ-агенты «атакуют» традиционное ПО
РАДИО
 Технологии и медиа, 17:21
«Краснодар» купил сделавшего покер в матче РПЛ уругвайца Спорт, 17:18
Львова-Белова заявила о жалобах матерей на перевозку детей на Украине Общество, 17:17
Авиакомпании скорректировали полеты на Кубу из-за проблем с дозаправкой Политика, 17:11
Кремль не примет участие в первом заседании «Совета мира» Трампа Политика, 17:11
Минфин назвал главный критерий для возврата иностранного бизнеса Политика, 17:01
Греф заявил, что пока рано менять «живых» управленцев на ИИ Технологии и медиа, 17:00