Норвежец Офтебру стал двукратным олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье
Норвежец Йенс Офтебру завоевал золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в лыжном двоеборье (прыжки на лыжах с нормального трамплина и гонка на 10 км).
На финише лыжной гонки 25-летний Офтебру показал результат 29 минут 59,4 секунды.
Второе место занял австриец Йоханнес Лампартер (отставание 1 секунда), третьим стал финн Ээро Хирвонен (+2,5).
Офтебру стал двукратным олимпийским чемпионом, в Пекине он победил в эстафете и был серебряным призером в личном турнире (большой трамплин+10 км).
Российский двоеборцы на Играх в Италии не представлены.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8