Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,27 x 7 2 10 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,35 x 3,15 2 3,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3 x 3,95 2 2,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Норвежец Офтебру стал двукратным олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

Сюжет
Олимпиада-2026
Серебро досталось австрийцу Йоханнесу Лампартеру, бронза — финну Ээро Хирвонену
Йенс Офтебру
Йенс Офтебру (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Норвежец Йенс Офтебру завоевал золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в лыжном двоеборье (прыжки на лыжах с нормального трамплина и гонка на 10 км).

На финише лыжной гонки 25-летний Офтебру показал результат 29 минут 59,4 секунды.

Второе место занял австриец Йоханнес Лампартер (отставание 1 секунда), третьим стал финн Ээро Хирвонен (+2,5).

Офтебру стал двукратным олимпийским чемпионом, в Пекине он победил в эстафете и был серебряным призером в личном турнире (большой трамплин+10 км).

Российский двоеборцы на Играх в Италии не представлены.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжное двоеборье Олимпиада-2026
