Норвежец Офтебру стал двукратным олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

Серебро досталось австрийцу Йоханнесу Лампартеру, бронза — финну Ээро Хирвонену

Йенс Офтебру (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Норвежец Йенс Офтебру завоевал золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в лыжном двоеборье (прыжки на лыжах с нормального трамплина и гонка на 10 км).

На финише лыжной гонки 25-летний Офтебру показал результат 29 минут 59,4 секунды.

Второе место занял австриец Йоханнес Лампартер (отставание 1 секунда), третьим стал финн Ээро Хирвонен (+2,5).

Офтебру стал двукратным олимпийским чемпионом, в Пекине он победил в эстафете и был серебряным призером в личном турнире (большой трамплин+10 км).

Российский двоеборцы на Играх в Италии не представлены.