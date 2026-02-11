 Перейти к основному контенту
Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,29 x 6,8 2 9,5 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,3 x 3,25 2 3,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3,15 x 3,95 2 2,1 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

«Тоттенхэм» уволил главного тренера

Томаса Франка уволили с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Датчанин Томас Франк проработал в команде, которая сейчас занимает 16-е место в АПЛ, меньше года
Томас Франк
Томас Франк (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Томас Франк отправлен в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Датчанин возглавлял команду с июня 2025 года, его контракт был рассчитан до 2028-го.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, команда не может победить в АПЛ уже восемь матчей. При этом «Тоттенхэм» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» показал свой худший в истории результат в АПЛ, заняв 17-е место, — ниже только три вылетевших клуба. Тем не менее «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги Европы, где обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0). После завершения сезона со своего поста был уволен главный тренер Ангелос Постекоглу.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Тоттенхэм
