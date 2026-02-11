«Тоттенхэм» уволил главного тренера
Томас Франк отправлен в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщается на сайте английского клуба.
Датчанин возглавлял команду с июня 2025 года, его контракт был рассчитан до 2028-го.
«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, команда не может победить в АПЛ уже восемь матчей. При этом «Тоттенхэм» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне «Тоттенхэм» показал свой худший в истории результат в АПЛ, заняв 17-е место, — ниже только три вылетевших клуба. Тем не менее «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги Европы, где обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0). После завершения сезона со своего поста был уволен главный тренер Ангелос Постекоглу.
