Мирра Андреева проиграла Шрамковой во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе

Мирра Андреева проиграла во втором круге крупного турнира в Дохе

Российская теннисистка, 12-я сеяная, уступила в трех сетах словачке Ребекке Шрамковой, 46-й ракетке мира

Мирра Андреева (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе.

Во втором круге 17-летняя россиянка, посеянная на турнире под 12-м номером, уступила словачке Ребекке Шрамковой, 46-й ракетке мира, со счетом 6:3, 3:6, 5:7.

Следующей соперницей Шрамковой будет Елена Рыбакина из Казахстана.

Андреева занимает 15-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету один титул WTA в одиночном разряде.

Также во втором круге в Дохе завершила борьбу россиянка Людмила Самсонова, 16-я сеяная, уступившая Елене Остапенко из Латвии — 6:7 (5:7), 5:7.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн.

Соревнования категории WTA 1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.