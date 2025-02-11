Мирра Андреева проиграла во втором круге крупного турнира в Дохе
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе.
Во втором круге 17-летняя россиянка, посеянная на турнире под 12-м номером, уступила словачке Ребекке Шрамковой, 46-й ракетке мира, со счетом 6:3, 3:6, 5:7.
Следующей соперницей Шрамковой будет Елена Рыбакина из Казахстана.
Андреева занимает 15-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету один титул WTA в одиночном разряде.
Также во втором круге в Дохе завершила борьбу россиянка Людмила Самсонова, 16-я сеяная, уступившая Елене Остапенко из Латвии — 6:7 (5:7), 5:7.
Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн.
Соревнования категории WTA 1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома
Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах
Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию
Запасы золота в российских банках упали вдвое
Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96
Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо
РБК запускает винный салон. Расписание
Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе
Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально