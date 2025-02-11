Андрей Шевченко заявил, что Кахи Каладзе для него не существует

Глава Украинской ассоциации футбола сказал, что не общается с бывшим одноклубником по «Милану», который сейчас является мэром Тбилиси. Ранее президент Украины ввел санкции против властей Грузии, в том числе против Каладзе

Андрей Шевченко и Каха Каладзе, 2006 год (Фото: «Спорт-Экспресс» / ТАСС)

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко рассказал на пресс-конференции, что не общается с бывшим одноклубником по «Милану» и мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

«Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», — сказал Шевченко.

Каладзе и Шевченко вместе играли за «Милан» в 2001–2009 годах, выиграв чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Каладзе сейчас является генеральным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» и мэром Тбилиси.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2024 года ввел санкции против властей Грузии за разгон протестов оппозиции. Под ограничительные меры попали, в частности, премьер страны Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства, в том числе лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и Каладзе.