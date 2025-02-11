Андрей Шевченко заявил, что Кахи Каладзе для него не существует
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко рассказал на пресс-конференции, что не общается с бывшим одноклубником по «Милану» и мэром Тбилиси Кахой Каладзе.
«Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», — сказал Шевченко.
Каладзе и Шевченко вместе играли за «Милан» в 2001–2009 годах, выиграв чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Каладзе сейчас является генеральным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» и мэром Тбилиси.
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2024 года ввел санкции против властей Грузии за разгон протестов оппозиции. Под ограничительные меры попали, в частности, премьер страны Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства, в том числе лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и Каладзе.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома
Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах
Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию
Запасы золота в российских банках упали вдвое
Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96
Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо
РБК запускает винный салон. Расписание
Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе
Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально