Андрей Шевченко заявил, что Тимощука «не существует в украинском футболе»

Глава Украинской ассоциации футбола назвал это «однозначной позицией всего сообщества». Тимощук, рекордсмен национальной команды по количеству матчей, после начала военной операции на Украине остался работать в «Зените»

Андрей Шевченко (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко рассказал на пресс-конференции о негативном отношении к рекордсмену национальной команды Анатолию Тимощуку, который работает тренером в петербургском «Зените».

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ в марте 2022 года лишил Тимощука лицензии уровня Pro, всех завоеванных на Украине титулов, а также пожизненно запретил ему заниматься футбольной деятельностью в стране. В ноябре 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил иск Тимощука и отменил это решение УАФ.

«Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, моя и всех нас. То, что он выиграл апелляцию в CAS, — это не мы принимали решение... Я могу сказать, что для нас всех он не существует в украинском футболе, и для меня это однозначно. Поэтому я не думаю, что вообще стоит поднимать эту тему», — заявил Шевченко.

Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры). Трижды выигрывал чемпионат страны с донецким «Шахтером», также на его счету три Кубка и один Суперкубок Украины.

С «Баварией» Тимощук выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Германии, а с «Зенитом» дважды стал чемпионом России и один раз выиграл Суперкубок УЕФА.

Тимощук в 2007–2009 и 2013–2015 годах играл за «Зенит», а с 2017 года входит в тренерский штаб петербургской команды.