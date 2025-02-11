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«Спартак» впервые потратил более €50 млн за сезон

«Спартак» в нынешнем сезоне побил рекорд команды по тратам за сезон. По данным Transfermarkt, московский клуб потратил на трансферы €58,4 млн
Игроки &laquo;Спартака&raquo;
Игроки «Спартака» (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Московский «Спартак» впервые потратил более €50 млн на трансферы за один сезон, согласно данным Transfermarkt.

В нынешнем сезоне московский клуб установил личный рекорд, потратив на трансферы около €58,4 млн. В прошлом сезоне расходы «Спартака» составили €37,5 млн. Предыдущий рекорд клуба был в сезоне 2019/20 — команда потратила €42,5 млн.

«Спартак» 11 февраля объявил о трансфере аргентинца Пабло Солари. Журналист Иван Карпов писал, что сумма трансфера составила €10 млн, еще €2 млн может быть выплачено в качестве различных бонусов.

Также 7 февраля «Спартак» сообщил о самом дорогом трансфере в истории клуба, подписав нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию, выступавшего за греческий АЕК. Журналист Иван Карпов писал в телеграм-канале, что игрок обойдется «красно-белым» в €20 млн, включая бонусы, на Transfermarkt указана сумма €18,7 млн.

Всего московская команда дважды тратила более €40 млн за один сезон, и четыре раза «Спартак» тратил на игроков более €30 млн. Также это рекордные трансферные траты «Спартака» в зимний период (€29,9 млн) — ранее клуб не тратил зимой более €16 млн.

Помимо Гарсии и Солари одним из самых дорогих трансферов «Спартака» в нынешнем сезоне был Эсекьель Барко (€14 млн). Также московский клуб приобрел Маркиньоса (€5 млн), Рикарду Мангаша (€2,5 млн), Игоря Дмитриева (€2,5 млн), Виллиана Жозе (€2 млн), Илью Помазуна (€1,2 млн) и Миенти Абену (€1,2 млн).

Рекорд РПЛ по тратам за сезон принадлежит «Зениту» — €95 млн в сезоне 2017/18. Клубы РПЛ лишь дважды достигали отметки в €90 млн. Также это удалось махачкалинскому «Анжи» в сезоне 2011/12 — €91,2 млн.

В нынешнем сезоне лидером по тратам является «Зенит» — €75,9 млн. Вторым в этом списке идет «Спартак». Трансферное окно закроется 20 февраля. По данным СМИ, в ближайшее время клубы могут совершить дорогостоящие приобретения.

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Альвина Цаканян
Футбол ФК Спартак Москва Ливай Гарсия Эсекьель Барко Пабло Солари
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