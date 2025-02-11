Агент сообщил, что аргентинец Солари подписал контракт со «Спартаком»
Аргентинский нападающий «Ривер Плейт» Пабло Солари подписал контракт с московским «Спартаком», сообщил «Чемпионату» агент 23-летнего футболиста.
«Да, Солари подписал контракт со «Спартаком», — сказал Ариэль Кипершмид.
Срок контракта Кипершмид не уточнил.
Ранее, 11 февраля, «Спартак» на своем сайте анонсировал новый трансфер. В «раздевалке новичков» появилась новая футболка с номером 7, без фамилии.
Солари играл за «Ривер Плейт» с 2023 года. На его счету 110 матчей, 30 голов и 17 результативных передач.
Ранее Солари также играл за «Тальерес» и чилийский «Коло-Коло», привлекался в молодежную сборную Аргентины.
Журналист Иван Карпов писал, что сумма трансфера составила €10 млн, еще €2 млн может быть выплачено в качестве различных бонусов.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома
Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах
Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию
Запасы золота в российских банках упали вдвое
Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96
Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо
РБК запускает винный салон. Расписание
Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе
Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально