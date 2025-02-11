Агент аргентинца Солари сообщил, что футболист подписал контракт со «Спартаком»

Агент сообщил, что аргентинец Солари подписал контракт со «Спартаком»

23-летний вингер «Ривер Плейт» Пабло Солари продолжит карьеру в московском клубе

Пабло Солари (Фото: Rodrigo Valle / Getty Images)

Аргентинский нападающий «Ривер Плейт» Пабло Солари подписал контракт с московским «Спартаком», сообщил «Чемпионату» агент 23-летнего футболиста.

«Да, Солари подписал контракт со «Спартаком», — сказал Ариэль Кипершмид.

Срок контракта Кипершмид не уточнил.

Ранее, 11 февраля, «Спартак» на своем сайте анонсировал новый трансфер. В «раздевалке новичков» появилась новая футболка с номером 7, без фамилии.

Фото: spartak.com

Солари играл за «Ривер Плейт» с 2023 года. На его счету 110 матчей, 30 голов и 17 результативных передач.

Ранее Солари также играл за «Тальерес» и чилийский «Коло-Коло», привлекался в молодежную сборную Аргентины.

Журналист Иван Карпов писал, что сумма трансфера составила €10 млн, еще €2 млн может быть выплачено в качестве различных бонусов.