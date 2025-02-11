Дончич провел дебютный матч за клуб Леброна Джеймса в НБА после обмена
«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Юта Джаз» со счетом 132:113 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
В составе «Лейкерс» дебютировал словенский разыгрывающий Лука Дончич, набравший 14 очков, сделавший пять подборов и четыре ассиста.
В начале февраля Дончич, самый результативный игрок «регулярки» прошлого сезона, перешел в «Лейкерс» в результате сенсационного обмена из «Даллас Маверикс» на центрового Энтони Дэвиса.
Дончич — чемпион Евробаскета (2017), пять раз входил в сборную всех звезд НБА, признавался лучшим новичком сезона в лиге (2019). Дэвис — двукратный олимпийский чемпион (2012, 2024), чемпион НБА (2020), его десять раз включали в сборную звезд лиги.
Самым результативным игроком встречи с «Ютой» стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (24 очка).
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