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Дончич провел дебютный матч за клуб Леброна Джеймса в НБА после обмена

Дончич набрал 14 очков в дебютном матче за «Лейкерс» после сенсационного обмена
Словенский разыгрывающий набрал 14 очков, сделал пять подборов и четыре ассиста. «Лейкерс» обыграл «Юту» со счетом 132:113
Лука Дончич
Лука Дончич (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Юта Джаз» со счетом 132:113 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

В составе «Лейкерс» дебютировал словенский разыгрывающий Лука Дончич, набравший 14 очков, сделавший пять подборов и четыре ассиста.

В начале февраля Дончич, самый результативный игрок «регулярки» прошлого сезона, перешел в «Лейкерс» в результате сенсационного обмена из «Даллас Маверикс» на центрового Энтони Дэвиса.

Дончич — чемпион Евробаскета (2017), пять раз входил в сборную всех звезд НБА, признавался лучшим новичком сезона в лиге (2019). Дэвис — двукратный олимпийский чемпион (2012, 2024), чемпион НБА (2020), его десять раз включали в сборную звезд лиги.

Самым результативным игроком встречи с «Ютой» стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (24 очка).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич Леброн Джеймс
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