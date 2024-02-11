Овечкин впервые в сезоне забросил шайбу в пяти играх подряд

Овечкин продлил голевую серию до пяти игр. Она является самой длительной среди хоккеистов «Вашингтона» в нынешнем сезоне. До этого в сезоне он дважды отмечался голами в двух матчах подряд

Александр Овечкин (Фото: REUTERS)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу на 38-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».

Россиянин продлил голевую серию до пяти игр. Она является самой длительной для хоккеистов «Вашингтона» в нынешнем сезоне. Серия началась 27 января. До этого в сезоне он дважды отмечался голами в двух матчах подряд.

На его счету 12 голов и 23 передачи в 47 играх регулярного чемпионата. На данный момент Овечкин идет на 19 шайб в сезоне. Ранее в полноценных сезонах капитан «Вашингтона» забрасывал не менее 32 шайб за сезон. Отметки в 30 голов он не достиг единственный раз в карьере — в укороченном из-за пандемии сезоне-2020/21. Тогда он в 45 играх забросил 24 шайбы.

Всего на его счету 833 гола. По этому показателю россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

Овечкин проводит вторую игру менее чем за 24 часа. В прошлой встрече он поразил пустые ворота «Бостон Брюинз». Россиянин в 57-й раз в карьере забросил шайбу в пустые ворота. По данному показателю хоккеист превзошел рекорд Гретцки (56).