Умер победитель первого чемпионата мира по хоккею с мячом Водянов
Победитель первого чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди) в составе сборной СССР Геннадий Водянов скончался на 90-м году жизни, сообщил «РИА Новости» президент Федерации хоккея с мячом Московской области Вячеслав Манкос.
Водянов умер в ночь на воскресенье в больнице в подмосковном Красногорске.
«1 января он получил бытовую травму, сломав шейку бедра. И на этом фоне у него произошел инсульт. В больнице ему начали оперативно проводить все необходимые процедуры, но вот так все в итоге случилось», — пояснил Манкос.
Водянов на протяжении карьеры выступал за ЦСК МО, московские «Динамо» и «Фили», четырежды стал чемпионом СССР. В 1957 году в составе сборной СССР стал победителем на первом чемпионате мира в Хельсинки.
В 1960-х Водянов перешел в хоккей с шайбой, в том числе играл за воскресенский «Химик».
