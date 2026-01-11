Умер победитель первого чемпионата мира по хоккею с мячом Водянов

Умер победитель первого чемпионата мира по хоккею с мячом Геннадий Водянов

Геннадию Водянову было 89 лет. В начале января он сломал шейку бедра, после чего у него случился инсульт

Победитель первого чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди) в составе сборной СССР Геннадий Водянов скончался на 90-м году жизни, сообщил «РИА Новости» президент Федерации хоккея с мячом Московской области Вячеслав Манкос.

Водянов умер в ночь на воскресенье в больнице в подмосковном Красногорске.

«1 января он получил бытовую травму, сломав шейку бедра. И на этом фоне у него произошел инсульт. В больнице ему начали оперативно проводить все необходимые процедуры, но вот так все в итоге случилось», — пояснил Манкос.

Водянов на протяжении карьеры выступал за ЦСК МО, московские «Динамо» и «Фили», четырежды стал чемпионом СССР. В 1957 году в составе сборной СССР стал победителем на первом чемпионате мира в Хельсинки.

В 1960-х Водянов перешел в хоккей с шайбой, в том числе играл за воскресенский «Химик».