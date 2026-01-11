«Ливерпуль» потерял защитника из-за серьезной травмы колена

Защитник «Ливерпуля» Брэдли выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена

Защитник «Ливерпуля» и сборной Северной Ирландии Конор Брэдли получил травму колена в матче с «Арсеналом». Футболисту предстоит операция

Конор Брэдли (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли получил серьезную травму колена и перенесет операцию. Сроки восстановления пока неизвестны, сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел в концовке матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Арсенала» (0:0) 8 января. 22-летний футболист неудачно упал после столкновения, его унесли с поля на носилках.

Главный тренер «Арсенала» Арне Слот после игры признался, что «опасался худшего».

Как пишет The Athletic, Брэдли избежал разрыва передней крестообразной связки, но у него выявлены повреждения кости и связок. Игрок выбыл до конца сезона, отмечает издание.

Брэдли в текущем сезоне провел 21 матч и отдал две голевые передачи.

«Ливерпуль» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице премьер‑лиги.