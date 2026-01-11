 Перейти к основному контенту
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 32 x 17 2 1,04 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,01 x 30 2 200 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 2,05 x 4,2 2 3,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 10,5 x 1,1 2 9,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,78 x 3,5 2 5,5 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,14 x 9 2 17 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,8 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

«Ливерпуль» потерял защитника из-за серьезной травмы колена

Защитник «Ливерпуля» Брэдли выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена
Защитник «Ливерпуля» и сборной Северной Ирландии Конор Брэдли получил травму колена в матче с «Арсеналом». Футболисту предстоит операция
Конор Брэдли
Конор Брэдли (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли получил серьезную травму колена и перенесет операцию. Сроки восстановления пока неизвестны, сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел в концовке матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Арсенала» (0:0) 8 января. 22-летний футболист неудачно упал после столкновения, его унесли с поля на носилках.

Главный тренер «Арсенала» Арне Слот после игры признался, что «опасался худшего».

Как пишет The Athletic, Брэдли избежал разрыва передней крестообразной связки, но у него выявлены повреждения кости и связок. Игрок выбыл до конца сезона, отмечает издание.

Брэдли в текущем сезоне провел 21 матч и отдал две голевые передачи.

«Ливерпуль» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице премьер‑лиги.

Екатерина Халимовская
Футбол ФК Ливерпуль
