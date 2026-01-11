«Трактор» обыграл «Сибирь» благодаря дублю Светлакова
Челябинский «Трактор» переиграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 4:1.
У «Трактора» забили Андрей Светлаков (9-я и 35-я минуты), Виталий Кравцов (54) и Василий Глотов (59).
У гостей отличился Даниил Валитов (32).
«Трактор» одержал четвертую победу подряд и занимает пятую строчку в Восточной конференции, набрав 48 очков в 45 матчах.
«Сибирь» расположилась на девятом месте (39 очков в 45 играх).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков