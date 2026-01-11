«Трактор» обыграл «Сибирь» благодаря дублю Светлакова

Челябинский клуб выиграл дома со счетом 4:1, одержав четвертую победу подряд

Андрей Светлаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» переиграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 4:1.

У «Трактора» забили Андрей Светлаков (9-я и 35-я минуты), Виталий Кравцов (54) и Василий Глотов (59).

У гостей отличился Даниил Валитов (32).



«Трактор» одержал четвертую победу подряд и занимает пятую строчку в Восточной конференции, набрав 48 очков в 45 матчах.

«Сибирь» расположилась на девятом месте (39 очков в 45 играх).