 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 32 x 17 2 1,04 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,01 x 30 2 200 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 2,08 x 4,2 2 3,25 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,25 x 2,9 2 2,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,78 x 3,5 2 5,5 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,13 x 9 2 17 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,17 x 6,8 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

«Трактор» обыграл «Сибирь» благодаря дублю Светлакова

«Трактор» победил «Сибирь» в КХЛ благодаря дублю Светлакова
Челябинский клуб выиграл дома со счетом 4:1, одержав четвертую победу подряд
Андрей Светлаков
Андрей Светлаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» переиграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 4:1.

У «Трактора» забили Андрей Светлаков (9-я и 35-я минуты), Виталий Кравцов (54) и Василий Глотов (59).

У гостей отличился Даниил Валитов (32).

«Трактор» одержал четвертую победу подряд и занимает пятую строчку в Восточной конференции, набрав 48 очков в 45 матчах.

«Сибирь» расположилась на девятом месте (39 очков в 45 играх).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК Сибирь
Материалы по теме
Фетисов предложил провести хоккейный турнир Олимпиады-2026 в Сочи
Спорт
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду
Спорт
Российский хоккеист сменил клуб НХЛ после демарша
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Ливерпуль» потерял защитника из-за серьезной травмы колена Спорт, 17:41
Популярный у россиян финский аэропорт закрылся до конца марта Общество, 17:38
Более 20 россиян пострадали при аварии катера в Таиланде Общество, 17:33
Как концерн GWM продолжит развитие на российском рынке Отрасли, 17:30
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 17:22
Маск согласился с возможностью «южноафриканского сценария» в США Политика, 17:18
Кличко заявил о неспособности ПВО защитить Киев Политика, 17:11
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Более 100 иранских силовиков погибли во время беспорядков в стране Политика, 17:10
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 16:56
Как по маслу: какие перспективы открывает выпуск биотоплива Отрасли, 16:55
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Даниил Медведев посвятил победу в Брисбене годовалой дочери Спорт, 16:36
«Трактор» обыграл «Сибирь» благодаря дублю Светлакова Спорт, 16:34
Telegraph назвала захват танкера сигналом Путину от Трампа по Украине Политика, 16:24