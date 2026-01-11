Умер чемпион Олимпиады-1972 в тяжелой атлетике Киржинов

Мухарбий Киржинов был победителем Игр в Мюнхене, чемпионом мира и Европы. Он умер в воскресенье в больнице, его похоронят в Майкопе

Мухарбий Киржинов (Фото: Анатолий Рухадзе, Александр Сааков / ТАСС)

Олимпийский чемпион 1972 года в тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов умер в возрасте 77 лет, сообщил в телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кумпилов отметил, что Киржинов стал первым жителем Адыгеи, завоевавшим золотую олимпийскую медаль, и внес неоценимый вклад в развитие спорта в регионе и во всей стране.

Директор спортивной школы им. Киржинова Рамазан Сиюхов рассказал ТАСС, что Киржинов умер в воскресенье утром в больнице. «Похороны состоятся сегодня же в Майкопе», — добавил он.

Киржинов выступал в легком весе (до 67,5 кг), он двукратный чемпион мира (1972, 1973) и Европы (1973, 1974), установил несколько рекордов мира и СССР.