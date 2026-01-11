 Перейти к основному контенту
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 32 x 17 2 1,04 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,01 x 30 2 200 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 2,05 x 4,2 2 3,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,45 x 3,25 2 2,18 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,78 x 3,55 2 5,4 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,14 x 9 2 16 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,8 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

КХЛ перенесла матч «Сочи» из-за проблем с вылетом в Санкт-Петербург

КХЛ перенесла матч «Сочи» с «Шанхай Дрэгонс» из-за форс-мажора
«Шанхай Дрэгонс» должен был принять «Сочи» 12 января в Санкт-Петербурге, но гости не смогут вовремя прибыть на матч. В «Сочи» сообщили, что это связано с погодными условиями
Фото: Официальный сайт ХК «‎Шанхай Дрэгонс»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Шанхай Дрэгонс»

Матч между «Шанхай Дрэгонс» и «Сочи», который должен был состояться 12 января в Санкт-Петербурге, был перенесен на 29 января по просьбе клубов, сообщила пресс-служба КХЛ.

«Это связано с форс-мажорными обстоятельствами, из-за которых южане не могут прибыть на завтрашний матч», — говорится в телеграм-канале «Дрэгонс».

В пресс-службе «Сочи» сообщили ТАСС, что матч перенесен по причине погодных условий.

Ранее в воскресенье МЧС предупредило, что в Краснодарском крае 11 и 12 января ожидается сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20–25 м/с, в горных районах 30–35 м/с. В Санкт-Петербурге ранее также прошел сильный снегопад.

«Дрэгонс» (ранее «Куньлунь») перед началом этого сезона переехали из Мытищ на «СКА Арену» в Санкт-Петербурге.

Китайский клуб занимает девятое место в Западной конференции КХЛ, «Сочи» — десятое.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Сочи ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар)
