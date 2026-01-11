КХЛ перенесла матч «Сочи» из-за проблем с вылетом в Санкт-Петербург

«Шанхай Дрэгонс» должен был принять «Сочи» 12 января в Санкт-Петербурге, но гости не смогут вовремя прибыть на матч. В «Сочи» сообщили, что это связано с погодными условиями

Фото: Официальный сайт ХК «‎Шанхай Дрэгонс»

Матч между «Шанхай Дрэгонс» и «Сочи», который должен был состояться 12 января в Санкт-Петербурге, был перенесен на 29 января по просьбе клубов, сообщила пресс-служба КХЛ.

«Это связано с форс-мажорными обстоятельствами, из-за которых южане не могут прибыть на завтрашний матч», — говорится в телеграм-канале «Дрэгонс».

В пресс-службе «Сочи» сообщили ТАСС, что матч перенесен по причине погодных условий.

Ранее в воскресенье МЧС предупредило, что в Краснодарском крае 11 и 12 января ожидается сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20–25 м/с, в горных районах 30–35 м/с. В Санкт-Петербурге ранее также прошел сильный снегопад.

«Дрэгонс» (ранее «Куньлунь») перед началом этого сезона переехали из Мытищ на «СКА Арену» в Санкт-Петербурге.

Китайский клуб занимает девятое место в Западной конференции КХЛ, «Сочи» — десятое.