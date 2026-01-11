 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

Биатлонист Коновалов в 21 год выиграл масс-старт на чемпионате России

Биатлонист Коновалов победил в масс-старте на чемпионате России в Ижевске
В тройку призеров также вошли Кирилл Бажин и Карим Халили
Савелий Коновалов
Савелий Коновалов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Савелий Коновалов завоевал золотую медаль в масс-старте на чемпионате России в Ижевске. Биатлонист преодолел 15 км за 41 минуту 24,7 секунды, не допустив ни одного промаха.

Серебряным призером с отставанием 5,6 секунды и двумя промахами стал Кирилл Бажин. Бронзу с одним промахом завоевал Карим Халили, уступивший 21-летнему победителю 6,6 секунды.

«Я рад за Коновалова. Он все сделал, он молодец. Он уже давно показывает результаты», — сказал Бажин после гонки в эфире «Матч ТВ».

Женский масс‑старт в Ижевске ранее выиграла Виктория Метеля.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Биатлон
