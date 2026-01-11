Биатлонист Коновалов в 21 год выиграл масс-старт на чемпионате России
Савелий Коновалов завоевал золотую медаль в масс-старте на чемпионате России в Ижевске. Биатлонист преодолел 15 км за 41 минуту 24,7 секунды, не допустив ни одного промаха.
Серебряным призером с отставанием 5,6 секунды и двумя промахами стал Кирилл Бажин. Бронзу с одним промахом завоевал Карим Халили, уступивший 21-летнему победителю 6,6 секунды.
«Я рад за Коновалова. Он все сделал, он молодец. Он уже давно показывает результаты», — сказал Бажин после гонки в эфире «Матч ТВ».
Женский масс‑старт в Ижевске ранее выиграла Виктория Метеля.
