Виктория Метеля победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Виктория Метеля одержала первую в карьере победу на чемпионате России в Ижевске. Серебро и бронзу взяли Виктория Сливко и Анастасия Томшина соответственно

Виктория Метеля (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Виктория Метеля завоевала золотую медаль в масс-старте на 12 км на чемпионате России в Ижевске. Биатлонистка преодолела дистанцию за 42 минуты 13,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Серебряным призером с отставанием 8,2 секунды, не допустив промахов, стала Виктория Сливко. Бронзу с одним промахом завоевала Анастасия Томшина, уступившая победительнице 36,7 секунды.

Основная борьба за первое место развернулась между Метелей и Сливко на последнем круге.

«Не обидно проигрывать, Вика была сильнее. Я собрала здесь, в Ижевске, весь комплект медалей, поэтому счастлива», — заявила Сливко «Матч ТВ».