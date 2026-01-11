Виктория Метеля победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону
Виктория Метеля завоевала золотую медаль в масс-старте на 12 км на чемпионате России в Ижевске. Биатлонистка преодолела дистанцию за 42 минуты 13,1 секунды, не допустив ни одного промаха.
Серебряным призером с отставанием 8,2 секунды, не допустив промахов, стала Виктория Сливко. Бронзу с одним промахом завоевала Анастасия Томшина, уступившая победительнице 36,7 секунды.
Основная борьба за первое место развернулась между Метелей и Сливко на последнем круге.
«Не обидно проигрывать, Вика была сильнее. Я собрала здесь, в Ижевске, весь комплект медалей, поэтому счастлива», — заявила Сливко «Матч ТВ».
