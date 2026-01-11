Соболенко обыграла украинку и защитила титул чемпионки турнира в Брисбене

В финале Соболенко победила в двух сетах украинку Костюк и завоевала 22-й титул WTA в карьере

Арина Соболенко (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко защитила титул чемпионки турнира WTA-500 в австралийском Брисбене. В финале она в двух сетах обыграла украинку Марту Костюк.

Матч за титул продлился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. По ходу игры белорусская спортсменка подала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Для Костюк (26-я ракетка мира) это было пятое поражение в пяти встречах с Соболенко.

Для 27-летней Соболенко победа в Брисбене стала второй подряд и третьей в карьере. Она также выигрывала турнир в 2023 году, а в 2024-м дошла до финала. Всего на счету белорусской теннисистки теперь 22 титула WTA в карьере. Этот трофей стал для нее первым после победы на US Open в 2025 году.