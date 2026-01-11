Россиянин впервые сделал покер и вошел в число лучших игроков дня в НХЛ

Первыми звездами дня в лиге стали Хуснутдинов, Пастрняк и Заха из «Бостона», на их счету семь голов в ворота «Рейнджерс». Кучеров из «Тампы» сделал дубль и две передачи, заняв второе место

Марат Хуснутдинов (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российские нападающие Марат Хуснутдинов («Бостон Брюинз») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), набравшие, соответственно, пять и четыре очка в матчах своих команд, вошли в число звезд игрового дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Хуснутдинов забросил четыре шайбы в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» и сделал одну передачу (10:2). Он стал всего восьмым игроком лиги с 1967 года, оформившим покер, при этом ранее не забивавшим больше одного гола. Форвард проводит в лиге третий сезон.

Другой игрок «Бостона» Павел Заха сделал хет-трик — вместе с Хуснутдиновым они стали первыми партнерами по команде с 2008 года, впервые забросившими в НХЛ по три шайбы за матч (для клуба это первый случай с 1964 года).

Еще один форвард «Брюинз» Давид Пастрняк сделал шесть результативных передач. В итоге Хуснутдинова, Пастрняка и Заху признали первыми звездами дня.

Вторым в списке лучших игроков стал Кучеров, на счету которого дубль и две передачи в ворота «Филадельфия Флайерз» (7:2). Россиянин в восьмом матче подряд набрал больше одного очка. Из действующих игроков это ранее удавалось только Стивену Стэмкосу (сезон 2018/19) и Коннору Макдэвиду (2018/19).

Третьей звездой дня стал вратарь «Чикаго Блэкхокс» Дрю Комессо, отразивший все 36 бросков в матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:0) и впервые одержавший победу в НХЛ.