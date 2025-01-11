Кокорин отдал голевую передачу в матче с лидером чемпионата Кипра
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отличился голевой передачей в домашнем матче 18-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса».
33-летний Кокорин, игравший с капитанской повязкой, ассистировал Велько Николичу на 62-й минуте.
Всего у российского форварда «Ариса» семь голов и четыре результативные передачи в 15 встречах во всех турнирах в нынешнем сезоне.
«Арис» и «Пафос» лидируют в чемпионате Кипра, набрав по 43 очка. Клуб Кокорина впереди по дополнительными показателями.
В следующем туре «Арис» 19 января в гостях сыграет с «Омонией».
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