Кокорин отдал голевую передачу в матче с лидером чемпионата Кипра

Российский нападающий «Ариса» помог своему клубу обыграть «Пафос». Встреча завершилась со счетом 1:0

Александр Кокорин (Фото: телеграм-канал ФК «Арис»)

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отличился голевой передачей в домашнем матче 18-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса».

33-летний Кокорин, игравший с капитанской повязкой, ассистировал Велько Николичу на 62-й минуте.

Всего у российского форварда «Ариса» семь голов и четыре результативные передачи в 15 встречах во всех турнирах в нынешнем сезоне.

«Арис» и «Пафос» лидируют в чемпионате Кипра, набрав по 43 очка. Клуб Кокорина впереди по дополнительными показателями.

В следующем туре «Арис» 19 января в гостях сыграет с «Омонией».