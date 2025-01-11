«Челси» забил пять мячей клубу из четвертого дивизиона в Кубке Англии
Футболисты «Челси» дома обыграли «Моркам» из четвертого по силе дивизиона Англии со счетом 5:0 в матче третьего раунда Кубка страны.
Голы забили Тосин Адарабиойо (39-я и 70-я минуты), Кристофер Нкунку (50) и Жоау Феликс (75, 77).
На 17-й минуте Нкунку не реализовал пенальти.
«Ливерпуль» в третьем раунде дома также обыграл «Аккрингтон Стэнли» из четвертого дивизиона со счетом 4:0. Голы забили Диогу Жота (29), Трент Александер-Арнольд (45), Джейден Даннс (76) и Федерико Кьеза (90).
Следующие соперники «Челси» и «Ливерпуля» определятся по результатам жеребьевки.
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