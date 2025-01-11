The Sun узнала об аресте футболиста АПЛ во время тренировки
Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) был арестован прямо во время тренировки по подозрению в съемке интимного видео без согласия партнерши. Об этом сообщает The Sun.
Игрока, имя которого не называется, увезли на допрос, продлившийся около шести часов, после чего отпустили.
При этом многие одноклубники подумали, что это был розыгрыш. «Многие сначала подумали, что это розыгрыш, когда два офицера в форме вышли на поле во время тренировки. Все были в недоумении. Игроки стояли с раскрытыми ртами. Никто не был уверен в том, что происходит», — рассказал источник.
Что это был за клуб АПЛ, The Sun также не уточняет.
Эти действия полиции были связаны с заявлением девушки, которая обвинила футболиста в том, что он тайно снял их секс в постели, хотя она просила его не делать этого.
В полиции заявили, что было решено не предпринимать никаких дальнейших действий в отношении 20-летнего игрока из-за недостаточности доказательств.
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