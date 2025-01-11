ЦСКА объявил о переходе бывшего футболиста «Зенита»

С 18-летним полузащитником Иваном Ананьевым подписан контракт на 3,5 года

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и Иван Ананьев (Фото: pfc-cska.com/)

ЦСКА подписал контракт с 18-летним полузащитником Иваном Ананьевым. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Соглашение рассчитано на три с половиной года.

Ранее Ананьев выступал за юношеские и молодежную команды «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Он был признан лучшим полузащитником ЮФЛ, а в минувшем году провел 15 матчей в МФЛ, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.

Также, после успешного выступления на одном из турниров в Бразилии среди юношеских команд, проходил стажировку в «Сан-Паулу U-20».

Ананьев ушел из «Зенита» на правах свободного агента.

ЦСКА ушел на зимний перерыв, заняв шестое место в РПЛ и уступив восемь очков лидирующему «Краснодару».