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ЦСКА объявил о переходе бывшего футболиста «Зенита»

ЦСКА объявил о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Ивана Ананьева
С 18-летним полузащитником Иваном Ананьевым подписан контракт на 3,5 года
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и&nbsp;Иван Ананьев
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и Иван Ананьев (Фото: pfc-cska.com/)

ЦСКА подписал контракт с 18-летним полузащитником Иваном Ананьевым. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Соглашение рассчитано на три с половиной года.

Ранее Ананьев выступал за юношеские и молодежную команды «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Он был признан лучшим полузащитником ЮФЛ, а в минувшем году провел 15 матчей в МФЛ, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.

Также, после успешного выступления на одном из турниров в Бразилии среди юношеских команд, проходил стажировку в «Сан-Паулу U-20».

Ананьев ушел из «Зенита» на правах свободного агента.

ЦСКА ушел на зимний перерыв, заняв шестое место в РПЛ и уступив восемь очков лидирующему «Краснодару».

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