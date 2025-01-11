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Умер основатель клуба Ночной хоккейной лиги «Сталкер»

Умер основатель клуба Ночной хоккейной лиги «Сталкер» Алексей Зайцев
Алексею Зайцеву было 54 года. Он скончался скончался во время тренировки 10 января
Алексей Зайцев
Алексей Зайцев (Фото: телеграм-канал ХК «Сталкер»)

Основатель любительского хоккейного клуба «Сталкер», который выступает в Ночной хоккейной лиге, Алексей Зайцев скончался в возрасте 54 лет. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды Александр Артюшкин.

«Это случилось вчера в 10-11 часов вечера на тренировке. Предположительно, у него оторвался тромб. Он был потрясающим, очень надежным, порядочным человеком», — сказал Артюшкин.

Прощание с Зайцевым пройдет 13 или 14 января.

РБК обратился за комментарием к команде «Сталкер»

Зайцев играл за юношеские команды московских «Динамо» и ЦСКА вместе с такими будущими звездами хоккея, как Павел Буре, Алексей Жамнов и Александр Могильный.

Клуб «Сталкер» Зайцев основал в 2014 году. В сезоне 2016/17 команда выиграла Ночную хоккейную лигу и получила грант в 100 млн руб., на который в Куркино была построена ледовая арена.

Ночная лига была создана в декабре 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и объединяет хоккеистов-любителей по всей стране. Путин сам несколько раз играл в матчах лиги.

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