Умер основатель клуба Ночной хоккейной лиги «Сталкер»
Основатель любительского хоккейного клуба «Сталкер», который выступает в Ночной хоккейной лиге, Алексей Зайцев скончался в возрасте 54 лет. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды Александр Артюшкин.
«Это случилось вчера в 10-11 часов вечера на тренировке. Предположительно, у него оторвался тромб. Он был потрясающим, очень надежным, порядочным человеком», — сказал Артюшкин.
Прощание с Зайцевым пройдет 13 или 14 января.
РБК обратился за комментарием к команде «Сталкер»
Зайцев играл за юношеские команды московских «Динамо» и ЦСКА вместе с такими будущими звездами хоккея, как Павел Буре, Алексей Жамнов и Александр Могильный.
Клуб «Сталкер» Зайцев основал в 2014 году. В сезоне 2016/17 команда выиграла Ночную хоккейную лигу и получила грант в 100 млн руб., на который в Куркино была построена ледовая арена.
Ночная лига была создана в декабре 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и объединяет хоккеистов-любителей по всей стране. Путин сам несколько раз играл в матчах лиги.
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