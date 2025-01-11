Умер основатель клуба Ночной хоккейной лиги «Сталкер»

Алексею Зайцеву было 54 года. Он скончался скончался во время тренировки 10 января

Алексей Зайцев (Фото: телеграм-канал ХК «Сталкер»)

Основатель любительского хоккейного клуба «Сталкер», который выступает в Ночной хоккейной лиге, Алексей Зайцев скончался в возрасте 54 лет. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды Александр Артюшкин.

«Это случилось вчера в 10-11 часов вечера на тренировке. Предположительно, у него оторвался тромб. Он был потрясающим, очень надежным, порядочным человеком», — сказал Артюшкин.

Прощание с Зайцевым пройдет 13 или 14 января.

РБК обратился за комментарием к команде «Сталкер»

Зайцев играл за юношеские команды московских «Динамо» и ЦСКА вместе с такими будущими звездами хоккея, как Павел Буре, Алексей Жамнов и Александр Могильный.

Клуб «Сталкер» Зайцев основал в 2014 году. В сезоне 2016/17 команда выиграла Ночную хоккейную лигу и получила грант в 100 млн руб., на который в Куркино была построена ледовая арена.

Ночная лига была создана в декабре 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и объединяет хоккеистов-любителей по всей стране. Путин сам несколько раз играл в матчах лиги.