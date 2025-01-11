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Дэвид Мойес спустя 12 лет снова возглавил «Эвертон»

Шотландец уже возглавлял клуб с 2002 по 2013 год, после чего ушел в «Манчестер Юнайтед», где сменил завершившего карьеру Алекса Фергюсона
Дэвид Мойес
Дэвид Мойес (Фото: Alex Davidson / Getty Images)

Дэвид Мойес стал новым главным тренером «Эвертона». Об этом сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

На этом посту 61-летний шотландец сменил Шона Дайча, который был уволен 9 января.

«Эвентон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 19 матчах.

Мойес уже возглавлял «Эвертон» с 2002 по 2013 год, после чего ушел в «Манчестер Юнайтед», где сменил завершившего карьеру Алекса Фергюсона. Но в итоге в МЮ он проработал меньше года.

Позднее шотландец тренировал «Реал Сосьедад», «Сандерленд» и «Вест Хэм», который покинул в мае 2024 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Эвертон Дэвид Мойес
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