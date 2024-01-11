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Бронзового призера Олимпиады арестовали за вымогательство в Сыктывкаре

Бронзового призера Олимпиады Никитина арестовали за вымогательство ₽300 тыс.
Суд отправил боксера Владимира Никитина под арест до 23 февраля. В Федерации бокса России заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего
Владимир Никитин
Владимир Никитин (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Бронзового призера Олимпиады в Рио-де-Жанейро по боксу Владимир Никитин арестовали на полтора месяца по обвинению в вымогательстве 300 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

В пресс-службе МВД по Сыктывкару РБК сообщили, что региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство средств в крупном размере с угрозой и применением насилия, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы).

Никитин будет находиться под стражей до 23 февраля.

В Федерации бокса России заявили «РБК Спорт», что выясняют обстоятельства произошедшего.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД республики Коми и Следственный комитет региона.

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Никитину 33 года, в Рио-де-Жанейро он выиграл бронзу в весовой категории до 56 кг. Также на его счету серебро чемпионата мира и бронза чемпионата Европы 2013 года.

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Первый профессиональный бой Никитин провел в 2018 году, согласно порталу Boxrec, на его счету семь побед, одно поражение и одна ничья.

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