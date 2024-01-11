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Экс-вратарь «Спартака» пожаловался на травлю из-за выступления в России

Экс-вратарь «Спартака» Гудачек рассказал о травле из-за выступления в России
Хоккеист Юлиус Гудачек заявил, что «стал жертвой кампании ненависти». В январе чешский клуб расторг с ним контракт через несколько дней после подписания
Юлиус Гудачек
Юлиус Гудачек (Фото: Гавриил Григоров/ТАСС)

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Словакии Юлиус Гудачек заявил, что стал «жертвой кампании ненависти» из-за выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом хоккеист написал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

В январе чешский «Кладно» расторг контракт с Гудачеком через два дня после подписания из-за давления болельщиков клуба. Они были недовольны тем, что словак выступал в КХЛ, и пригрозили бойкотировать матчи клуба из-за Гудачека и «его ценностей». Словацкий вратарь назвал это «целенаправленной манипуляцией».

«Да, в нескольких интервью я комментировал свою жизнь в России, которую вел как хоккеист. Это была качественная и нормальная жизнь, — отметил он. — К сожалению, стал жертвой кампании ненависти, в ходе которой люди вымещают на мне свое разочарование и под знаменем блюстителей ложной морали разрушают жизни и карьеры обычных спортсменов».

Летом-осенью 2022 года национальные сборные Чехии, Швеции, Финляндии, Латвии и Словакии приняли решение не приглашать игроков из КХЛ.

Гудачек за несколько дней до подписания контракта с клубом КХЛ «Барыс» в сентябре 2022-го дал интервью словацкому изданию Denník Šport, в котором подчеркнул, что политические вопросы не могут повлиять на его решение о выборе места продолжения карьеры. «Ситуация, связанная с политикой, к спортсменам не имеет никакого отношения. Поэтому я не стал отказываться от возможности выступать в КХЛ», — заявил Гудачек.

В сентябре 2023 года Гудачек объявил о готовности вернуться в КХЛ при хорошем предложении. «Дело вовсе не в нас или в том, чего мы хотим. Это решают другие люди. Когда я жил в России, мы с семьей были там счастливы, — отметил он. — Ситуация в России не изменилась. Конечно, я сужу об этом с точки зрения игрока КХЛ, который едет туда исключительно ради спорта. Я определенно настроен вернуться туда, если появится хорошее предложение».

Ранее Гудачек выступал в КХЛ за новосибирскую «Сибирь» (2013), череповецкую «Северсталь» (2017–2018), московский «Спартак» (2018–2021), рижское «Динамо» (2021) и казахстанский «Барыс». В общей сложности он провел 255 матчей в регулярном чемпионате и Кубка Гагарина, в которых одержал 102 победы.

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В составе сборной Словакии стал серебряным призером чемпионата мира 2012 года.

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Руслан Алиев
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