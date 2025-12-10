Российского футболиста признали игроком месяца в чемпионате Греции

Оздоев в четырех матчах ноября забил четыре гола за ПАОК и выиграл голосование болельщиков

Магомед Оздоев (Фото: Alvarez Rey / Getty Images)

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев выиграл голосование по выбору лучшего игрока чемпионата Греции в ноябре, сообщила пресс-служба турнира.

Оздоев получил 34,48% голосов.

В ноябре россиянин провел четыре матча в суперлиге, в двух встречах оформив по дублю.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. Он является четырехкратным чемпионом России с «Зенитом».

Оздоев провел 35 матчей за сборную России.