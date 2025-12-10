 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
В Британии разрешили однополые дуэты в танцах на льду

Британия вслед за канадцами и финнами разрешила однополые дуэты в танцах на льду
Британия стала третьей страной после Канады и Финляндии, где в танцах на льду дуэт могут составить партнеры одного пола. ISU пока требует, чтобы в парах были мужчина и женщина
Мэдисон Хаббелл
Мэдисон Хаббелл (Фото: Cao Can / XinHua / Global Look Press )

Британская федерация фигурного катания сообщила, что со следующего сезона (2026/27) в соревнованиях по танцам на льду под ее эгидой могут выступать однополые дуэты. Информация об изменениях правил опубликована на сайте федерации.

При этом такие дуэты не смогут участвовать в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) — по его правилам дуэты и спортивные пары должны составлять мужчина и женщина.

Первой однополые дуэты на своих турнирах разрешила канадская федерация в 2022 году, с этого сезона им разрешили соревноваться в Финляндии.

Трехкратный олимпийский чемпион канадец Скотт Моир объяснял поддержку однополых дуэтов нехваткой партнеров-мужчин в этом виде спорта, отмечает Reuters.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в феврале, комментируя совместное показательное выступление Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл, сказала Vseprosport, что такими дуэтами вполне можно «разнообразить официальные соревнования».

«Мы же смотрим, когда четверка девушек-лебедей пляшет в балете. В акробатике, в цирке есть однополые групповые выступления. И ничего, все нормально», — отметила Роднина.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
фигурное катание Великобритания
