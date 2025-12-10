 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 2,2 x 3,7 2 3,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,9 x 3,9 2 2,32 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,65 x 3,05 2 2,88 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,33 x 5,8 2 7,9 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,16 x 8 2 15 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Селтик Рома 1 3,25 x 3,4 2 2,2 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта Болонья 1 2,4 x 3,3 2 3,05 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Фиорентина Динамо 1 1,43 x 4,7 2 7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Ноа Легия Варшава 1 2,9 x 3,5 2 2,35 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,72 x 3,85 2 4,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

«Балтика» выкупила вратаря, забившего победный пенальти ЦСКА

«Балтика» выкупила игравшего в аренде вратаря Кукушкина у «Пари НН»
Иван Кукушкин подписал с калининградским клубом трехлетний контракт
Иван Кукушкин
Иван Кукушкин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

«Балтика» активировала опцию выкупа голкипера Ивана Кукушкина у «Пари НН», сообщается на сайте калининградского клуба РПЛ.

Новый контракт с 23-летним игроком рассчитан до 10 июня 2028 года.

Кукушкин, воспитанник академии «Зенита», присоединился к «Балтике» в конце 2024 года.

В этом сезоне он провел три матча в Кубке России (один на ноль). В конце сентября он забил победный пенальти в ворота ЦСКА.

«Балтика» по итогам 18 туров РПЛ набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Балтика
Материалы по теме
ФИФА удовлетворила требования ЦСКА по долгам за трансферы двух игроков
Спорт
«Балтика» без Талалаева победила «Крылья Советов»
Спорт
Тренера «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест «Спартаку»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 16:18
В России стартовали заказы на новый Honda Vezel от 2,77 млн руб. Авто, 16:29
Россияне стали чаще совершать «покупки для удовольствия» Радио, 16:29
Госдума отклонила проект о повышении штрафов за нарушения в сфере ЖКХ Недвижимость, 16:24
Медведев назвал число набранных за 2025 год контрактников Политика, 16:23
«Балтика» выкупила вратаря, забившего победный пенальти ЦСКА Спорт, 16:23
Суд арестовал экс-мэра Иваново Общество, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Глава «АвтоВАЗа» обвинил китайских автопроизводителей в демпинге Бизнес, 16:16
Какие возможности девелоперы видят в инфраструктурных инвестициях Москвы Отрасли, 16:16
Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла Общество, 16:11
Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по силе рубля на ближайший год Инвестиции, 16:10
Гонку Кубка России по биатлону перенесли из-за аварии на электросети Спорт, 16:08
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии в России Общество, 16:04
Эксперты оценили снижение цен на аренду жилья в мегаполисах России Недвижимость, 16:02