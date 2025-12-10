Спорт,
«Балтика» выкупила вратаря, забившего победный пенальти ЦСКА
«Балтика» выкупила игравшего в аренде вратаря Кукушкина у «Пари НН»
Иван Кукушкин подписал с калининградским клубом трехлетний контракт
Иван Кукушкин
«Балтика» активировала опцию выкупа голкипера Ивана Кукушкина у «Пари НН», сообщается на сайте калининградского клуба РПЛ.
Новый контракт с 23-летним игроком рассчитан до 10 июня 2028 года.
Кукушкин, воспитанник академии «Зенита», присоединился к «Балтике» в конце 2024 года.
В этом сезоне он провел три матча в Кубке России (один на ноль). В конце сентября он забил победный пенальти в ворота ЦСКА.
«Балтика» по итогам 18 туров РПЛ набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
