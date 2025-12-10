 Перейти к основному контенту
Чемпиону России по тяжелой атлетике удвоили дисквалификацию

ITA: чемпиону России по тяжелой атлетике Гобееву удвоили дисквалификацию
Михаил Гобеев, несмотря на дисквалификацию, продолжал работать тренером и судьей, за что получил еще четыре года отстранения

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что наложило на российского штангиста Михаила Гобеева дополнительную дисквалификацию на четыре года за нарушение условий отстранения.

Первая четырехлетняя дисквалификация на Гобеева была наложена в январе 2023 года за нарушения, допущенные в 2012 — 2013 годах. Его временно отстранили еще с апреля 2022-го, но с июля того же года он работал тренером, судьей, организатором соревнований и занимал должности в региональной федерации тяжелой атлетики.

Теперь срок его отстранения вместо января 2027-го закончится в 2031-м.

Гобееву 41 год, он взял серебро на чемпионате Европы 2010 года и золото чемпионата России (2009), был многократным призером национального первенства.

Анна Сатдинова
тяжелая атлетика допинг
