Впервые набравшего три очка Грицюка признали второй звездой дня в НХЛ

Впервые набравшего три очка россиянина признали одной из звезд дня в НХЛ

Тройку звезд дня составили Тейдж Томпсон («Баффало»), Арсений Грицюк («Нью-Джерси») и Бо Хорват («Айлендерс»)

Арсений Грицюк (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российский нападающий «Нью-Джерси Девилз» Арсений Грицюк занял второе место в списке лучших игроков дня в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

В матче с «Оттава Сенаторз» (4:3) Грицюк забросил шайбу и сделал две передачи. Он стал первым новичком «Нью-Джерси» с марта 2024 года, записавшим на свой счет три очка в одной игре.

Всего Грицюк в этом сезоне набрал 16 очков (семь шайб и девять передач) в 30 матчах. Он уехал в НХЛ из петербургского СКА.

Лучшим игроком дня стал форвард «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, у которого гол и два результативных паса в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 после овертайма).

В тройку звезд также вошел Бо Хорват из «Нью-Йорк Айлендерс», сделавший дубль в ворота «Вегас Голден Найтс» (5:4 после буллитов).