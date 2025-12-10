 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Дегтярев заявил, что талисманом олимпийцев будет «нормальный мишка»

Дегтярев: талисманом олимпийцев будет «нормальный мишка», как на Играх-1980
Новый талисман разработан на основе того, что был на московской Олимпиаде. Он заменит синего медведя, который, по словам Дегтярева, «неизвестно откуда взялся»
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Новый единый маскот олимпийской команды России, мишка, разработан на основе официального талисмана Олимпиады 1980 года, сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам Дегтярева, талисман проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

«Он заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. У нас будет нормальный мишка», — сказал Дегтярев.

В апреле 2019 года ОКР представил два талисмана национальной команды. Это были кот — шапка-ушанка и мишка — неваляшка-матрешка. 

МОК отстранил ОКР в 2023 году за включение в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Дегтярев в феврале говорил, что у МОК больше не осталось формальных причин для отстранения организации, поскольку в принятом уставе региональные олимпийские советы больше не являются членами ОКР.

На Играх-2026 россияне будут выступать как индивидуальные нейтральные спортсмены, как и на Олимпиаде в Париже.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Олимпийский комитет России (ОКР) Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
