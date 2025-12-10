РПЛ назвала дату первого матча после зимнего перерыва
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание первых четырех туров после зимней паузы, турнир возобновится 27 февраля матчем между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой».
Другие матчи 19-го тура пройдут 28 февраля и 1 марта.
Матчи 20-го тура пройдут с 7 по 9 марта, ЦСКА и «Динамо» сыграют в столичном дерби 8 марта.
В 21-м туре (13–15 марта) матч между «Зенитом» и московским «Спартаком» запланирован на 14 марта.
Встреча между «Динамо» и «Зенитом» в 22-м туре пройдет 22 марта.
Даты матчей:
19-й тур: «Зенит» — «Балтика» (27 февраля); «Оренбург» — «Акрон», «Динамо» (Махачкала) — «Рубин», «Локомотив» — «Пари НН», «Краснодар» — «Ростов» (все — 28 февраля); «Динамо» — «Крылья Советов», «Сочи» — «Спартак», «Ахмат» — ЦСКА (все — 1 марта).
20-й тур: «Ростов» — «Балтика», «Пари НН» — «Сочи» (оба 7 марта); «Оренбург» — «Зенит», «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала), «Рубин» — «Краснодар», ЦСКА — «Динамо» (все — 8 марта); «Локомотив» — «Ахмат», «Спартак» — «Акрон» (оба 9 марта).
21-й тур: «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург» (13 марта); «Сочи» — «Краснодар», «Зенит» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо», «Балтика» — ЦСКА (все — 14 марта); «Акрон» — «Ахмат», «Пари НН» — «Крылья Советов», «Рубин» — «Локомотив» (все — 15 марта).
22-й тур: «Ахмат» — «Ростов» (21 марта); ЦСКА — «Динамо» (Махачкала), «Краснодар» — «Пари НН», «Балтика» — «Сочи» (все — 21 марта); «Оренбург» — «Спартак», «Динамо» — «Зенит», «Крылья Советов» — «Рубин», «Локомотив» — «Акрон» (все — 22 марта).
Лидером турнирной таблицы после 18 туров является «Краснодар» (40 очков), на втором месте «Зенит» (39), на третьем — «Локомотив» (37).
