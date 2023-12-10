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Спорт ,  
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Матч чемпионата Испании по футболу отменили из-за смерти болельщика

Матч «Гранада» — «Атлетик» прервали из-за смерти болельщика на трибунах
В первом тайме матча с «Гранадой» вратарь «Атлетика» попросил остановить игру из-за того, что болельщику стало плохо. Несмотря на помощь врачей, зритель скончался. Матч был остановлен
Вратарь &quot;Атлетика&quot; Унаи Симон
Вратарь "Атлетика" Унаи Симон (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Атлетиком» из Бильбао был прерван в первом тайме из-за резкого ухудшения самочувствия одного из зрителей на трибуне, который в итоге скончался. Об этом сообщает As.

Вратарь «Атлетика» Унаи Симон в начале встречи сигнализировал арбитрам, что одному из зрителей стало плохо.

К фанату отправились врачи обеих команд, а игру приостановили. У болельщика, по предварительной информации, была остановка сердца, и его не смогли отправить в больницу из-за нестабильного состояния.

Болельщика ПСЖ ранили ножом перед матчем Лиги чемпионов в Милане
Спорт
Фото:Paolo Salmoirago / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главный судья матча Ортис Арьяс спустя некоторое время отправил обе команды в раздевалки.

Позднее «Атлетик» в соцсети X сообщил, что лига и оба клуба договорились не доигрывать матч в воскресенье из-за смерти болельщика, и принес соболезнования родным и близким умершего. Матч был прерван на 17-й минуте при счете 1:0 в пользу «Атлетика».

Решение о том, когда будет доигран матч, примут позднее.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Испания

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