Джокович заявил, что они с Надалем и Федерером не друзья

Джокович заявил, что не может назвать Федерера и Надаля друзьями

Новак Джокович считает, что не мог делиться личным со своими главными соперниками по корту, потому что это могли использовать против него. Серб заявил, что всегда уважал Надаля и Федерера и надеется еще подружиться с ними

Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович (слева направо) (Фото: Clive Brunskill / Getty Images for Laver Cup)

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что из-за соперничества на корте у него не сложилось близкой дружбы с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Слова серба приводит Tennis Infinity.

Джоковича, Федерера и Надаля называют «Большой тройкой» в мире тенниса, которая доминировала в мужском одиночном разряде почти 20 лет. С 2003 года и до завершения карьеры Федерера они на троих выиграли 63 турнира «Большого шлема».

Джокович признался, что очень хотел бы построить лучшие отношения с бывшими конкурентами.

«Очевидно, мы не так хорошо ладили на протяжении всей нашей карьеры, например, за пределами корта. И мы не друзья, потому что, вы знаете, мы соперники, и нам, как конкурентам, трудно быть очень близкими людьми, делиться друг с другом и рассказывать о нашей жизни или самочувствии, потому что это могло быть использовано против нас», — сказал Джокович в интервью CBS.

Серб отметил, что всегда испытывал огромное уважение к соперникам, с которыми много лет «делил сцену».

Победитель 20 турниров «Большого шлема» Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года.

Надаль, у которого 22 победы на «мэйджорах», пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы бедра и допустил, что завершит выступления в 2024 году.

На счету 36-летнего Джоковича 24 победы на турнирах «Большого шлема» и 40 титулов в серии «Мастерс».