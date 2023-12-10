 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Джокович заявил, что не может назвать Федерера и Надаля друзьями

Джокович заявил, что они с Надалем и Федерером не друзья
Новак Джокович считает, что не мог делиться личным со своими главными соперниками по корту, потому что это могли использовать против него. Серб заявил, что всегда уважал Надаля и Федерера и надеется еще подружиться с ними
Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович (слева направо)
Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович (слева направо) (Фото: Clive Brunskill / Getty Images for Laver Cup)

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что из-за соперничества на корте у него не сложилось близкой дружбы с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Слова серба приводит Tennis Infinity.

Джоковича, Федерера и Надаля называют «Большой тройкой» в мире тенниса, которая доминировала в мужском одиночном разряде почти 20 лет. С 2003 года и до завершения карьеры Федерера они на троих выиграли 63 турнира «Большого шлема».

Джокович признался, что очень хотел бы построить лучшие отношения с бывшими конкурентами.

«Очевидно, мы не так хорошо ладили на протяжении всей нашей карьеры, например, за пределами корта. И мы не друзья, потому что, вы знаете, мы соперники, и нам, как конкурентам, трудно быть очень близкими людьми, делиться друг с другом и рассказывать о нашей жизни или самочувствии, потому что это могло быть использовано против нас», — сказал Джокович в интервью CBS.

Серб отметил, что всегда испытывал огромное уважение к соперникам, с которыми много лет «делил сцену».

Надаль допустил, что может досрочно завершить сезон и карьеру в 2024 году
Спорт
Рафаэль Надаль

Победитель 20 турниров «Большого шлема» Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: как отстаивать позицию и добиваться желаемого

Надаль, у которого 22 победы на «мэйджорах», пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы бедра и допустил, что завершит выступления в 2024 году.

На счету 36-летнего Джоковича 24 победы на турнирах «Большого шлема» и 40 титулов в серии «Мастерс».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
В Курской области поселок и село остались без света после обстрела Политика, 16:19
Лавров рассказал, сколько будет работать министром иностранных дел Политика, 16:17
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 16:02
Власти Чехии отказали большинству желающих присоединиться к ВСУ Политика, 15:59
«Динамо» из-за пенальти упустило победу над «Факелом» Спорт, 15:53
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 15:39
Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным Политика, 15:33
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Алиев рассказал о росте поставок азербайджанского газа в Европу Экономика, 15:31
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 15:27
Производитель боеприпасов предупредил о глобальном дефиците пороха Политика, 15:25
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 15:16
Джокович заявил, что не может назвать Федерера и Надаля друзьями Спорт, 15:08
Завхоза брянской школы отправили под домашний арест после стрельбы Общество, 15:02
Болеет 10% мира: как защититься от гриппа и как он влияет на организм РБК и Медсинтез, 14:52