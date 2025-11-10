 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,6 x 3,85 2 5,8 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,55 x 4,1 2 5,9 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 4,9 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,2 x 6,5 2 16 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,75 x 51 2 2,13 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

Избивший жену экс-боец UFC умер в американской тюрьме

Избивший жену экс-боец UFC Годофредо Кастро умер в американской тюрьме
Бразильский боец Годофредо Пепей в июне попал в тюрьму за нападение на жену. Он выступал в UFC в 2012-2018 годах
Годофредо Кастро (справа) в 2017 году
Годофредо Кастро (справа) в 2017 году (Фото: Ed Mulholland / Getty Images)

Бывший бразильский боец ММА Годофредо Кастро де Оливейра (Годофредо Пепей) умер 9 ноября в возрасте 38 лет в тюрьме в штате Флорида (США), где он содержался с июня после нападения на свою жену, сообщает Globo.

Причину смерти бойца официально не называли, но его друг Рони Мариану Безерра заявил, что речь идет о самоубийстве, отмечает Sherdog.

Пепей провел 22 боя в ММА, выиграл 14, семь проиграл, еще один — против россиянина Павла Гордеева в 2019-м — признали несостоявшимся. В UFC бразилец выступал в 2012-2018 годах.

В 2012-м Пепей дошел до финала первого реалити-шоу The Ultimate Fighter: Brasil, где проиграл Безерре.

Пепея арестовали в конце июня в Дирфилд-Бич (Флорида) за нападение на жену Самару, которую он избил и которой не давал обратиться в полицию.

Адвокат вдовы Кастро заявил, что она является его единственным официальным представителем и должна заниматься вопросом репатриации тела, сталкиваясь при этом с травлей в социальных сетях, пишет CNN Brasil.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
UFC

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Умер рекордсмен НБА по числу матчей в качестве тренера
Спорт
Умер экс-комиссар Национальной футбольной лиги США Пол Тальябу
Спорт
Сын легенды сборной Англии разбился насмерть на тракторе в 21 год
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
«Дом.РФ» сообщил о восстановлении спроса на новостройки Недвижимость, 20:52
Виновник взрыва в Куркино заявил, что забыл о газе и закурил Общество, 20:48
Избивший жену экс-боец UFC умер в американской тюрьме Спорт, 20:47
Лукашенко объяснил, почему Минску не нужны «Буревестник» и «Посейдон» Политика, 20:43
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 20:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
FIE пригрозила отменой турниров за недопуск атлетов из-за дискриминации Спорт, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 20:15
Суд подтвердил виновность отца сестер Хачатурян в насилии над дочерьми Общество, 20:13
Трамп выдвинул ультиматум авиадиспетчерам Политика, 20:11
ЦБ назвал самый доходный актив в России с начала года Инвестиции, 20:05
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 20:04