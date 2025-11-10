СКА впервые всухую обыграл в гостях «Авангард»
Петербургский СКА продлил победную серию в чемпионате «Фонбет» — КХЛ, обыграв в Омске «Авангард» со счетом 1:0.
Единственная шайба на счету 20-летнего Игната Лутфуллина (19-я минута) — он впервые забил в КХЛ.
«Авангард» нанес 43 броска в створ ворот СКА, но не смог пробить 21-летнего Сергея Иванова.
СКА выиграл третий матч подряд, у «Авангарда» третий проигрыш кряду.
Петербургскому клубу ранее ни разу не удалось сыграть на ноль в Омске.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой