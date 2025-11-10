СКА продлил серию поражений «Авангарда» до трех матчей

СКА впервые всухую обыграл в гостях «Авангард»

Единственный гол на счету 20-летнего Лутфуллина, который впервые отличился в КХЛ

Игнат Лутфуллин (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА продлил победную серию в чемпионате «Фонбет» — КХЛ, обыграв в Омске «Авангард» со счетом 1:0.

Единственная шайба на счету 20-летнего Игната Лутфуллина (19-я минута) — он впервые забил в КХЛ.

«Авангард» нанес 43 броска в створ ворот СКА, но не смог пробить 21-летнего Сергея Иванова.

СКА выиграл третий матч подряд, у «Авангарда» третий проигрыш кряду.

Петербургскому клубу ранее ни разу не удалось сыграть на ноль в Омске.