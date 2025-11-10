Карпин: Баринов и Сильянов не помогут сборной в матчах с Перу и Чили

Карпин назвал игроков, которые не помогут сборной в матчах с Перу и Чили

По словам Карпина, у Баринова травма, а Сильянов команде «не помощник» по состоянию здоровья. Еще четыре игрока из-за ушибов и микроповреждений занимались индивидуально, а Сафонов прилетит к сборной уже в Санкт-Петербург

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Футболисты «Локомотива» Александр Сильянов и Дмитрий Баринов не сыграют за сборную России против команд Перу и Чили, заявил главный тренер сборной Валерий Карпин. Слова тренера приводит «Матч ТВ».

«Баринов и Сильянов не сыграют. Дима получил травму. Сильянов приезжал, провели обследование, но поняли, что он нам не помощник», — сказал Карпин.

По его словам, вратарь ПСЖ Матвей Сафонов прилетит сразу в Санкт‑Петербург, где 12 ноября пройдет матч с перуанцами.

Также Карпин объяснил, что Лечи Садулаев, Николай Комличенко, Александр Черников и Руслан Литвинов тренировались по индивидуальной программе, поскольку у них «ушибы и микроповреждения».

Второй товарищеский матч сборная России проведет с чилийцами в Сочи 15 ноября.