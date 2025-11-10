Карпин назвал игроков, которые не помогут сборной в матчах с Перу и Чили
Футболисты «Локомотива» Александр Сильянов и Дмитрий Баринов не сыграют за сборную России против команд Перу и Чили, заявил главный тренер сборной Валерий Карпин. Слова тренера приводит «Матч ТВ».
«Баринов и Сильянов не сыграют. Дима получил травму. Сильянов приезжал, провели обследование, но поняли, что он нам не помощник», — сказал Карпин.
По его словам, вратарь ПСЖ Матвей Сафонов прилетит сразу в Санкт‑Петербург, где 12 ноября пройдет матч с перуанцами.
Также Карпин объяснил, что Лечи Садулаев, Николай Комличенко, Александр Черников и Руслан Литвинов тренировались по индивидуальной программе, поскольку у них «ушибы и микроповреждения».
Второй товарищеский матч сборная России проведет с чилийцами в Сочи 15 ноября.
