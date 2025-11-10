Акинфеев пожаловался на проводы из сборной 16-секундным видеороликом

В своей автобиографии вратарь заявил, что уход из сборной после 15 лет был для него облегчением, потому что он хотел больше времени быть с семьей. Но это решение разочаровало болельщиков и футбольных чиновников

Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографии заявил, что никогда не жалел о решении завершить карьеру в сборной России после домашнего чемпионата мира и не обиделся на скромные проводы в национальной команде.

В период с 2004 по 2018 год Акинфеев отыграл за национальную команду 111 матчей, стал в ее составе бронзовым призером Евро-2008.

По словам Акинфеева, о его решении заранее знали жена, родители и люди из близкого окружения, а Станиславу Черчесову он сказал об уходе не сразу после чемпионата мира, а месяц спустя.

«Конечно же, я понимал, что при той форме, в которой тогда находился, и при моем опыте мог бы играть за сборную еще много лет, продолжая бить всяческие рекорды», — заявил Акинфеев, отметив, что уход из сборной «стал большим моральным облегчением» — его уже угнетала необходимость ездить на сборы, и он хотел больше времени проводить с семьей.

Вратарь отметил, что его решение вызвало большое разочарование у болельщиков и, возможно, у кого-то из футбольного руководства, но его не интересовали чужие эмоции.

«В конце концов, когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, — это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд? Как ни странно, я тогда даже не обиделся», — написал Акинфеев.

Акинфееву 39 лет, он является самым титулованным российским футболистом. На его счету 23 трофея, в том числе восемь побед в Кубке, шесть побед в чемпионате России, восемь — в Суперкубке страны, а также завоеванный в 2005-м Кубок УЕФА.