Акинфеев пожаловался на проводы из сборной 16-секундным видеороликом
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографии заявил, что никогда не жалел о решении завершить карьеру в сборной России после домашнего чемпионата мира и не обиделся на скромные проводы в национальной команде.
В период с 2004 по 2018 год Акинфеев отыграл за национальную команду 111 матчей, стал в ее составе бронзовым призером Евро-2008.
По словам Акинфеева, о его решении заранее знали жена, родители и люди из близкого окружения, а Станиславу Черчесову он сказал об уходе не сразу после чемпионата мира, а месяц спустя.
«Конечно же, я понимал, что при той форме, в которой тогда находился, и при моем опыте мог бы играть за сборную еще много лет, продолжая бить всяческие рекорды», — заявил Акинфеев, отметив, что уход из сборной «стал большим моральным облегчением» — его уже угнетала необходимость ездить на сборы, и он хотел больше времени проводить с семьей.
Вратарь отметил, что его решение вызвало большое разочарование у болельщиков и, возможно, у кого-то из футбольного руководства, но его не интересовали чужие эмоции.
«В конце концов, когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, — это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд? Как ни странно, я тогда даже не обиделся», — написал Акинфеев.
Акинфееву 39 лет, он является самым титулованным российским футболистом. На его счету 23 трофея, в том числе восемь побед в Кубке, шесть побед в чемпионате России, восемь — в Суперкубке страны, а также завоеванный в 2005-м Кубок УЕФА.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой