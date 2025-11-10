Защитник СКА стал лучшим игроком недели КХЛ за две победные шайбы
Защитник петербургского СКА Тревор Мерфи, на счету которого три гола и две передачи в трех матчах, стал лучшим игроком своего амплуа на прошлой неделе, сообщила пресс-служба КХЛ.
Канадец забросил победные шайбы в матчах с «Шанхай Дрэгонс» (3:2 после овертайма) и московским «Динамо» (3:2).
Партнер Мерфи по команде, 21-летний форвард Матвей Поляков стал лучшим новичком — он провел два матча и забил «Дрэгонс».
Среди вратарей лучшим стал Максим Дорожко (хабаровский «Амур»), выигравший два матча из трех и сделавший шатаут во встрече с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:0).
Впервые лучшим форвардом недели в КХЛ признали Андрея Белозерова из нижнекамского «Нефтехимика» — у него пять голов и две передачи в трех играх, в том числе победная шайба в ворота астанинского «Барыса» (5:2).
