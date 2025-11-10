 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Защитник СКА стал лучшим игроком недели КХЛ за две победные шайбы

КХЛ определила лучших хоккеистов недели
Лучшими игроками недели стали защитник СКА Мерфи, вратарь «Амура» Дорожко и нападающий «Нефтехимика» Белозеров
Тревор Мерфи
Тревор Мерфи (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник петербургского СКА Тревор Мерфи, на счету которого три гола и две передачи в трех матчах, стал лучшим игроком своего амплуа на прошлой неделе, сообщила пресс-служба КХЛ.

Канадец забросил победные шайбы в матчах с «Шанхай Дрэгонс» (3:2 после овертайма) и московским «Динамо» (3:2).

Партнер Мерфи по команде, 21-летний форвард Матвей Поляков стал лучшим новичком — он провел два матча и забил «Дрэгонс».

Среди вратарей лучшим стал Максим Дорожко (хабаровский «Амур»), выигравший два матча из трех и сделавший шатаут во встрече с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:0).

Впервые лучшим форвардом недели в КХЛ признали Андрея Белозерова из нижнекамского «Нефтехимика» — у него пять голов и две передачи в трех играх, в том числе победная шайба в ворота астанинского «Барыса» (5:2).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Амур ХК Нефтехимик

