Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,8 x 3,35 2 5,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,73 x 3,6 2 5,1

Спорт⁠,
0

Болельщики освистали Трампа во время посещения матча NFL

Трамп в ночь на 10 ноября посетил встречу NFL, в которой «Вашингтон Коммандерс» уступил «Детройт Лайонс» со счетом 22:44
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп был освистан болельщиками во время посещения матча Национальной футбольной лиги (NFL). Об этом сообщает AP. 

Трамп в ночь на 10 ноября посетил встречу, в которой «Вашингтон Коммандерс» уступил «Детройт Лайонс» со счетом 22:44. Встреча прошла на стадионе «Нортвест» (штат Мэриленд).

В издании отметили, что некоторые зрители на трибунах громко освистывали президента США. Сначала, когда его показали на видеотабло в конце первого тайма вместе со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Затем, когда диктор стадиона представил президента в перерыве.

Трамп допустил, что пригласит Путина на ЧМ по футболу в США в 2026 году
Политика
Дональд Трамп держит фотографию, на которой он и президент России Владимир Путин изображены на встрече на Аляске, во время&nbsp;заявления о проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2026 года в США

По данным издания, вновь главу государства освистали, когда Трамп зачитывал присягу для военнослужащих, которую им предстояло произнести на церемонии зачисления на службу во время перерыва в матче.

Трамп стал третьим президентом США, который посетил матч регулярного сезона NFL, находясь на посту. Ранее на играх лиги присутствовали Ричард Никсон (1969 год) и Джимми Картер (1978).

Во время матча самолет Air Force One Трампа низко пролетел над стадионом «Нортвест» в Мэриленде. «Хочу сказать, это был самый лучший пролет в моей жизни», — сказал Трамп журналистам, ожидавшим его прибытия.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
