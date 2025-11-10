Болельщики освистали Трампа во время посещения матча NFL

Трамп в ночь на 10 ноября посетил встречу NFL, в которой «Вашингтон Коммандерс» уступил «Детройт Лайонс» со счетом 22:44

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп был освистан болельщиками во время посещения матча Национальной футбольной лиги (NFL). Об этом сообщает AP.

Трамп в ночь на 10 ноября посетил встречу, в которой «Вашингтон Коммандерс» уступил «Детройт Лайонс» со счетом 22:44. Встреча прошла на стадионе «Нортвест» (штат Мэриленд).

В издании отметили, что некоторые зрители на трибунах громко освистывали президента США. Сначала, когда его показали на видеотабло в конце первого тайма вместе со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Затем, когда диктор стадиона представил президента в перерыве.

По данным издания, вновь главу государства освистали, когда Трамп зачитывал присягу для военнослужащих, которую им предстояло произнести на церемонии зачисления на службу во время перерыва в матче.

Трамп стал третьим президентом США, который посетил матч регулярного сезона NFL, находясь на посту. Ранее на играх лиги присутствовали Ричард Никсон (1969 год) и Джимми Картер (1978).

Во время матча самолет Air Force One Трампа низко пролетел над стадионом «Нортвест» в Мэриленде. «Хочу сказать, это был самый лучший пролет в моей жизни», — сказал Трамп журналистам, ожидавшим его прибытия.