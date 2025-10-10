Максим Шабанов забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отметился заброшенной шайбой в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Питтсбурга». Шабанов забросил гол в конце второго периода, что позволило «Айлендерс» сравнять счет.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска по своим воротам, защитник Александр Романов и форвард Максим Цыплаков очков не набрали.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил на четвертой минуте встречи и отдал две результативные передачи.
Шабанову 25 лет. Прошлым летом он подписал однолетний контракт с «Айлендерс». До этого он провел всю свою карьеру в челябинском «Тракторе».
В минувшем сезоне Шабанов стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах. В плей-офф он забросил десять шайб и отдал десять голевых передач, что позволило ему занять второе место в списке лучших бомбардиров турнира.
