Максим Шабанов забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Новый форвард «Айлендерс» Максим Шабанов в дебютном матче против «Питтсбурга» отметился заброшенной шайбой, которая помогла команде сравнять счет во втором периоде

Максим Шабанов (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отметился заброшенной шайбой в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Питтсбурга». Шабанов забросил гол в конце второго периода, что позволило «Айлендерс» сравнять счет.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска по своим воротам, защитник Александр Романов и форвард Максим Цыплаков очков не набрали.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил на четвертой минуте встречи и отдал две результативные передачи.

Шабанову 25 лет. Прошлым летом он подписал однолетний контракт с «Айлендерс». До этого он провел всю свою карьеру в челябинском «Тракторе».

В минувшем сезоне Шабанов стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах. В плей-офф он забросил десять шайб и отдал десять голевых передач, что позволило ему занять второе место в списке лучших бомбардиров турнира.