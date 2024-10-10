Футболист сборной Греции умер в 31 год
Защитник сборной Греции Джордж Болдок умер в возрасте 31 года. Об этом сообщается на сайте «Панатинаикоса», за который играл футболист. Обстоятельства смерти клуб не уточнил.
В английском «Шеффилд Юнайтед», в котором Болдок провел семь лет, выразили соболезнования семье Болдока, заявив, что крайне опечалены новостью о смерти бывшего игрока команды. «Он пользовался огромной популярностью у болельщиков, персонала и товарищей по команде», — говорится в заявлении.
Греческое издание Sport24, не уточняя источник, сообщает, что тело футболиста было найдено в бассейне его дома. Издание News 24/7 дополнило, что вечером в среду на место происшествия выехали сотрудники службы безопасности и судмедэксперт для проведения вскрытия. Предварительно установлено, что в его смерти не найдено «преступной деятельности».
Болдок перед началом этого сезона перешел в «Панатинаикос». За клуб из Афин в текущем сезоне провел три встречи.
В составе сборной Греции он сыграл 12 матчей.
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