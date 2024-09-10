Российский судья отработает матч в Саудовской Аравии с участием Роналду
Российский арбитр Сергей Карасев будет работать на матче чемпионата Саудовской Аравии между «Ан‑Насром» и «Аль‑Ахли». Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
Встреча третьего тура чемпионата Саудовской Аравии состоится 13 сентября.
«Ан‑Наср» — клуб Криштиану Роналду, за «Аль‑Ахли» играют такие известные футболисты, как Роберто Фирмино, Айвен Тоуни и Рияд Марез.
После двух туров «Ан-Наср» набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Аль-Ахли» с тремя очками расположился на 11-й строчке.
В октябре прошлого года РФС подписал соглашение о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Позднее российская бригада судей во главе с Карасевым отработала на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Ахли» и «Абхой» (6:0).
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