Карасев рассудит матч в Саудовской Аравии с участием Роналду

Российский судья отработает матч в Саудовской Аравии с участием Роналду

Сергей Карасев получил назначение на встречу третьего тура между «Ан‑Насром» и «Аль‑Ахли», которая состоится 13 сентября

Сергей Карасев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский арбитр Сергей Карасев будет работать на матче чемпионата Саудовской Аравии между «Ан‑Насром» и «Аль‑Ахли». Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Встреча третьего тура чемпионата Саудовской Аравии состоится 13 сентября.

«Ан‑Наср» — клуб Криштиану Роналду, за «Аль‑Ахли» играют такие известные футболисты, как Роберто Фирмино, Айвен Тоуни и Рияд Марез.

После двух туров «Ан-Наср» набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Аль-Ахли» с тремя очками расположился на 11-й строчке.

В октябре прошлого года РФС подписал соглашение о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Позднее российская бригада судей во главе с Карасевым отработала на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Ахли» и «Абхой» (6:0).