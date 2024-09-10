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Российская премьер-лига назвала лучший гол июля и августа

Гол Глушенкова «Ростову» признали лучшим в РПЛ в июле и августе
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил награду за гол в ворота «Ростова» дальним ударом в касание
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков стал обладателем награды за лучший гол месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам июля и августа. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Футболист был номинирован за гол в ворота «Ростова» (5:0, 3 августа) дальним ударом в касание — это был один из трех мячей Глушенкова, забитых в этой встрече.

На награду также претендовали Лука Гагнидзе («Динамо», Москва), Эсекьель Барко («Спартак»), Брайан Мансилья («Оренбург»), Роналдо («Ростов»), Мохаммаджавад Хоссейннеджад («Динамо», Махачкала), Николай Гиоргобиани («Факел») и Наир Тикнизян («Локомотив»).

Глушенков ранее был признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа. В пяти матчах он забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Две награды за месяц (лучший игрок месяца, лучший гол месяца) ранее удавалось получить трем футболистам — Александру Соболеву («Крылья Советов», июль 2019-го), Клаудиньо («Зенит», ноябрь—декабрь 2021-го) и Данилу Глебову («Ростов», ноябрь 2022-го).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит Максим Глушенков
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