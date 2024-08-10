«Локомотив» вошел в число лидеров турнирной таблицы РПЛ
«Локомотив» победил махачкалинское «Динамо» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Махачкале завершилась со счетом 2:0.
Голы на свой счет записали Илья Самошников и Евгений Морозов.
Таким образом железнодорожники набрали девять очков и сравнялась с «Зенитом» и московским «Динамо». Однако у этих команд по матчу в запасе. Махачкалинский клуб пока не одержал ни одной победы в РПЛ, в активе команды только две ничьи.
В следующем туре «Локомотив» сыграет с ЦСКА 18 августа, а «Динамо» днем позже сыграет с грозненским «Ахматом».
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»