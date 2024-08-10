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«Локомотив» вошел в число лидеров турнирной таблицы РПЛ

«Локомотив» уверенно победил махачкалинское «Динамо» в РПЛ
«Локомотив» сравнялся с «Зенитом» и московским «Динамо». У всех трех команд по девять очков. Однако у петербургской и московской команд по матчу в запасе
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

«Локомотив» победил махачкалинское «Динамо» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Махачкале завершилась со счетом 2:0.

Голы на свой счет записали Илья Самошников и Евгений Морозов.

Таким образом железнодорожники набрали девять очков и сравнялась с «Зенитом» и московским «Динамо». Однако у этих команд по матчу в запасе. Махачкалинский клуб пока не одержал ни одной победы в РПЛ, в активе команды только две ничьи.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с ЦСКА 18 августа, а «Динамо» днем позже сыграет с грозненским «Ахматом».

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